Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Değirmenci, Karabük'te konuştu:
Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, 50 bin üyesiyle Türkiye'nin 11. büyük sendikası olduklarını söyledi.
Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, 50 bin üyesiyle Türkiye'nin 11. büyük sendikası olduklarını söyledi.
Bir dizi temaslar için kente gelen Değirmenci, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) ile sendikaları arasında imzalanan 17. dönem toplu iş sözleşmesinin ardından, iş yeri baştemsilciliği önünde işçilerle buluştu.
Burada konuşan Değirmenci, sendika olarak KARDEMİR'e çok şeyler borçlu olduklarını ifade etti.
İyi günde de kötü günde de bir ve bütün olmaya devam edeceklerini belirten Değirmenci, "Bugün yine sizlerin talep ve beklentilerini karşılayarak kendi rekorumuzu ve Türkiye rekorunu kırmayı başardık. Birlikte oluşturduğumuz bu büyük gücün meyvesini bugün toplu iş sözleşme masasında aldık. Masada diklenmeden dik durduk. 'KARDEMİR emekçileri, bu vatanın öz evlatlarıdır' dedik. Yüzleri güldüren, beklentileri karşılayan bir toplu iş sözleşmesi ortaya çıkmıştır. Sendikal aklımıza ve tecrübemize, işçinin emeği kutsaldır diyen yönetim kurulu başkanının iradesinin de eklenmesiyle ortaya yüzde 54,38'lik bir ücret artışı çıkmıştır." diye konuştu.
Daha sonra Yenişehir Kulübü KARDEMİR Tesisleri'nde gazetecilerle bir araya gelen Değirmenci, toplu iş sözleşmesinin takdire şayan olduğunu söyledi.
Değirmenci, Özçelik-İş Sendikasının Karabük'te kurulduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Özçelik-İş Sendikası Türkiye'nin sendikası haline gelmiştir, 50 bin üyeli Türkiye'nin 11. büyük sendikasıdır. Üyelerimizin çocuklarına burslar veriyoruz. Sağlık sorunu ve cenazesi olan veya doğal afetlerle karşılaşan üyelerimize resmi kanallarla yardımlar yapıyoruz. Yılda 2 defa teşkilat eğitimi yapıyoruz. 15 şubemiz var. Her dönem bir genel başkan yardımcımızı, bir şube başkanımızı veya şube yöneticilerimizi Avrupa sendikal hareketinin içine sokarak dünyada sendikacılık nasıl oluyor, sorunlar nasıl çözülüyor, işbirliği nasıl yapılabiliyor, son 4-5 yıldır bunu aktif şekilde kullanıyoruz. Mutlaka 2 ayda bir, yurt dışına giderek dünya sendikal hareketiyle entegre olmaya çalışıyoruz."
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