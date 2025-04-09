Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Değirmenci, Karabük'te konuştu:

        Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, 50 bin üyesiyle Türkiye'nin 11. büyük sendikası olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 21:20 Güncelleme: 09.04.2025 - 21:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Değirmenci, Karabük'te konuştu:
        ABONE OL

        Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, 50 bin üyesiyle Türkiye'nin 11. büyük sendikası olduklarını söyledi.

        Bir dizi temaslar için kente gelen Değirmenci, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) ile sendikaları arasında imzalanan 17. dönem toplu iş sözleşmesinin ardından, iş yeri baştemsilciliği önünde işçilerle buluştu.

        Burada konuşan Değirmenci, sendika olarak KARDEMİR'e çok şeyler borçlu olduklarını ifade etti.

        İyi günde de kötü günde de bir ve bütün olmaya devam edeceklerini belirten Değirmenci, "Bugün yine sizlerin talep ve beklentilerini karşılayarak kendi rekorumuzu ve Türkiye rekorunu kırmayı başardık. Birlikte oluşturduğumuz bu büyük gücün meyvesini bugün toplu iş sözleşme masasında aldık. Masada diklenmeden dik durduk. 'KARDEMİR emekçileri, bu vatanın öz evlatlarıdır' dedik. Yüzleri güldüren, beklentileri karşılayan bir toplu iş sözleşmesi ortaya çıkmıştır. Sendikal aklımıza ve tecrübemize, işçinin emeği kutsaldır diyen yönetim kurulu başkanının iradesinin de eklenmesiyle ortaya yüzde 54,38'lik bir ücret artışı çıkmıştır." diye konuştu.

        Daha sonra Yenişehir Kulübü KARDEMİR Tesisleri'nde gazetecilerle bir araya gelen Değirmenci, toplu iş sözleşmesinin takdire şayan olduğunu söyledi.

        Değirmenci, Özçelik-İş Sendikasının Karabük'te kurulduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

        "Özçelik-İş Sendikası Türkiye'nin sendikası haline gelmiştir, 50 bin üyeli Türkiye'nin 11. büyük sendikasıdır. Üyelerimizin çocuklarına burslar veriyoruz. Sağlık sorunu ve cenazesi olan veya doğal afetlerle karşılaşan üyelerimize resmi kanallarla yardımlar yapıyoruz. Yılda 2 defa teşkilat eğitimi yapıyoruz. 15 şubemiz var. Her dönem bir genel başkan yardımcımızı, bir şube başkanımızı veya şube yöneticilerimizi Avrupa sendikal hareketinin içine sokarak dünyada sendikacılık nasıl oluyor, sorunlar nasıl çözülüyor, işbirliği nasıl yapılabiliyor, son 4-5 yıldır bunu aktif şekilde kullanıyoruz. Mutlaka 2 ayda bir, yurt dışına giderek dünya sendikal hareketiyle entegre olmaya çalışıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: Çin hariç diğer ülkelere vergiler 90 gün askıya alındı
        Trump: Çin hariç diğer ülkelere vergiler 90 gün askıya alındı
        Ziraat Bankkart Avrupa şampiyonu!
        Ziraat Bankkart Avrupa şampiyonu!
        Mahir Polat'a ev hapsi kararı
        Mahir Polat'a ev hapsi kararı
        Çin'den ABD'ye bir misilleme daha
        Çin'den ABD'ye bir misilleme daha
        Turkcell'de arama ve bağlantı sorunu
        Turkcell'de arama ve bağlantı sorunu
        İngiliz devinden Kerem Aktürkoğlu'na kanca!
        İngiliz devinden Kerem Aktürkoğlu'na kanca!
        AB'den ABD'ye tarife misillemesi
        AB'den ABD'ye tarife misillemesi
        Mourinho'ya yoğun ilgi
        Mourinho'ya yoğun ilgi
        Erzurum'da kuvvetli rüzgar etkili oldu
        Erzurum'da kuvvetli rüzgar etkili oldu
        Daha 20 yaşında... Kentin ortasında Porsuk'ta ceset!
        Daha 20 yaşında... Kentin ortasında Porsuk'ta ceset!
        Batı Balkanlar gerginliğin yeni merkezi mi?
        Batı Balkanlar gerginliğin yeni merkezi mi?
        "Süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağız"
        "Süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağız"
        Trump 'büyük sıfırlama' için ekonomiyi mi çökertiyor?
        Trump 'büyük sıfırlama' için ekonomiyi mi çökertiyor?
        Minguzzi davası yarın başlıyor! Avukat Rezan Epözdemir: Mücadelemiz en ağır cezayı aldırmak!
        Minguzzi davası yarın başlıyor! Avukat Rezan Epözdemir: Mücadelemiz en ağır cezayı aldırmak!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        Şampiyonluk için parola belirlendi!
        Şampiyonluk için parola belirlendi!
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak

        Benzer Haberler

        KARDEMİR'de 17. dönem toplu iş sözleşmesi imzalandı
        KARDEMİR'de 17. dönem toplu iş sözleşmesi imzalandı
        Karabük'te sahipsiz hayvanlarla ilgili çalışmalar sürüyor
        Karabük'te sahipsiz hayvanlarla ilgili çalışmalar sürüyor
        Safranbolu sezonu bayram bereketiyle karşıladı
        Safranbolu sezonu bayram bereketiyle karşıladı
        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Karabük Üniversitesinden yaşlılara "sanal ilk yardım eğitimi" projesi
        Karabük Üniversitesinden yaşlılara "sanal ilk yardım eğitimi" projesi
        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı