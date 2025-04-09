Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Değirmenci, Karabük'te konuştu:

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, 50 bin üyesiyle Türkiye'nin 11. büyük sendikası olduklarını söyledi.

Bir dizi temaslar için kente gelen Değirmenci, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) ile sendikaları arasında imzalanan 17. dönem toplu iş sözleşmesinin ardından, iş yeri baştemsilciliği önünde işçilerle buluştu.

Burada konuşan Değirmenci, sendika olarak KARDEMİR'e çok şeyler borçlu olduklarını ifade etti.

İyi günde de kötü günde de bir ve bütün olmaya devam edeceklerini belirten Değirmenci, "Bugün yine sizlerin talep ve beklentilerini karşılayarak kendi rekorumuzu ve Türkiye rekorunu kırmayı başardık. Birlikte oluşturduğumuz bu büyük gücün meyvesini bugün toplu iş sözleşme masasında aldık. Masada diklenmeden dik durduk. 'KARDEMİR emekçileri, bu vatanın öz evlatlarıdır' dedik. Yüzleri güldüren, beklentileri karşılayan bir toplu iş sözleşmesi ortaya çıkmıştır. Sendikal aklımıza ve tecrübemize, işçinin emeği kutsaldır diyen yönetim kurulu başkanının iradesinin de eklenmesiyle ortaya yüzde 54,38'lik bir ücret artışı çıkmıştır." diye konuştu.