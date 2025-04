Karabük Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

Karabük’te etkisini artıran kar yağışının ardından belediye, şehir genelinde karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre,100 personel ve 30 araçlık ekip, kar temizleme ve buzlanma önleme faaliyetlerini şehrin dört bir yanında kesintisiz sürdürüyor. Tüm mahalle ve sokaklarda yürütülen çalışmalar kapsamında kar küreme ve tuzlama yapılıyor.

Ekipler, vatandaşlardan gelen talepleri anlık olarak değerlendirerek gelen şikayet ve bildirimleri kısa sürede çözüme kavuşturuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, ekiplerin kar yağışının başladığı ilk andan itibaren sahada görev başında olduğunu belirterek, "Önceliğimiz, ulaşımın aksamadan devam etmesi ve vatandaşlarımızın günlük hayatının olumsuz etkilenmemesi. Her mahalleye, her sokağa en kısa sürede ulaşmak için süreci anlık olarak takip ediyor, gelen taleplere hızla müdahale ediyoruz. Hemşerilerimizin güvenliği ve memnuniyeti bizim için her şeyden önce gelir." ifadelerini kullandı.