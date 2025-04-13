Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

        Karabük'te etkisini artıran kar yağışının ardından belediye, şehir genelinde karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 10:43 Güncelleme: 13.04.2025 - 10:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor
        ABONE OL

        Karabük’te etkisini artıran kar yağışının ardından belediye, şehir genelinde karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre,100 personel ve 30 araçlık ekip, kar temizleme ve buzlanma önleme faaliyetlerini şehrin dört bir yanında kesintisiz sürdürüyor. Tüm mahalle ve sokaklarda yürütülen çalışmalar kapsamında kar küreme ve tuzlama yapılıyor.

        Ekipler, vatandaşlardan gelen talepleri anlık olarak değerlendirerek gelen şikayet ve bildirimleri kısa sürede çözüme kavuşturuyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, ekiplerin kar yağışının başladığı ilk andan itibaren sahada görev başında olduğunu belirterek, "Önceliğimiz, ulaşımın aksamadan devam etmesi ve vatandaşlarımızın günlük hayatının olumsuz etkilenmemesi. Her mahalleye, her sokağa en kısa sürede ulaşmak için süreci anlık olarak takip ediyor, gelen taleplere hızla müdahale ediyoruz. Hemşerilerimizin güvenliği ve memnuniyeti bizim için her şeyden önce gelir." ifadelerini kullandı.

        Açıklamada ayrıca, vatandaşların, talep ve bildirimlerini Karabük Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi'nin 444 21 78, 0501 078 78 78 ve 0501 178 78 78 numaralı hatları üzerinden iletebilecekleri kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yoğun telefon görüşmesi yasak ilişkiyi ve vahşeti ortaya çıkardı!
        Yoğun telefon görüşmesi yasak ilişkiyi ve vahşeti ortaya çıkardı!
        Silah sesini torpil sesiyle gizlediler!
        Silah sesini torpil sesiyle gizlediler!
        Beyaz Saray'da Trump'a suikast girişimini tasvir eden tablo
        Beyaz Saray'da Trump'a suikast girişimini tasvir eden tablo
        Sıcaklıklar batıdan itibaren artmaya başlıyor!
        Sıcaklıklar batıdan itibaren artmaya başlıyor!
        Bayrampaşa'da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı
        Bayrampaşa'da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı
        Haydi bakalım bu da oldu
        Haydi bakalım bu da oldu
        Üsküdar'da 'Evimin önüne çöp attın' kavgasında bıçaklanarak yaşamını yitirdi
        Üsküdar'da 'Evimin önüne çöp attın' kavgasında bıçaklanarak yaşamını yitirdi
        "Trump 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedefliyor" iddiası
        "Trump 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedefliyor" iddiası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Osmanlı ordusunun bıraktığı çuvallarda ne vardı?
        Osmanlı ordusunun bıraktığı çuvallarda ne vardı?
        Kerem Kamal Avrupa şampiyonu!
        Kerem Kamal Avrupa şampiyonu!
        Bu ülkeler refah seviyesinde ilk sıralarda
        Bu ülkeler refah seviyesinde ilk sıralarda
        Boşanma aşamasında eşini öldürdü
        Boşanma aşamasında eşini öldürdü
        Beşiktaş tepetaklak!
        Beşiktaş tepetaklak!
        Beşiktaş Divan Kurulu'nda Arat'a saldırı!
        Beşiktaş Divan Kurulu'nda Arat'a saldırı!
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        "Bu takımı ilaç kurtarmaz, ameliyat lazım"
        "Bu takımı ilaç kurtarmaz, ameliyat lazım"
        ABD'den Apple için 'geri vites'
        ABD'den Apple için 'geri vites'
        Lavrov: Trump Rusya ile normal ilişkilere dönmek istiyor
        Lavrov: Trump Rusya ile normal ilişkilere dönmek istiyor
        Bakan Şimşek: Enflasyon düşüyor
        Bakan Şimşek: Enflasyon düşüyor

        Benzer Haberler

        Karabük'te kamyonetle çarpışan otomobilde bir kişi yaralandı
        Karabük'te kamyonetle çarpışan otomobilde bir kişi yaralandı
        Karabük'te ineği doğum yaparken zorlanan kişinin yardımına ekipler yetişti
        Karabük'te ineği doğum yaparken zorlanan kişinin yardımına ekipler yetişti
        Karabük'te 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
        Karabük'te 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
        Daire yangınında 3'ü çocuk, 4 kişi dumandan etkilendi
        Daire yangınında 3'ü çocuk, 4 kişi dumandan etkilendi
        Karabük'te kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hastanın yardımına ekipler ye...
        Karabük'te kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hastanın yardımına ekipler ye...
        Safranbolu'da kar güzelliği
        Safranbolu'da kar güzelliği