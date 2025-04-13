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        Karabük'te kamyonetle çarpışan otomobilde bir kişi yaralandı

        Karabük'te kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 11:06 Güncelleme: 13.04.2025 - 11:10
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        Karabük'te kamyonetle çarpışan otomobilde bir kişi yaralandı
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        Karabük'te kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

        Zopran köyü Organize Sanayi Bölgesi'nde seyreden Ö.A. idaresindeki 78 SH 136 plakalı kamyonet, S.M. idaresindeki 06 DRT 69 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Y.M. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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