Karabük'te iki duvar arasındaki boşluğa düşen kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

Sağlık durumu iyi olan Kes, gazetecilere, bir anda dengesini kaybederek boşluğa düştüğünü belirterek, ekiplere teşekkür etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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