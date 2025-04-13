Karabük'te iki duvar arasındaki boşluğa düşen kişiyi AFAD ekipleri kurtardı
Karabük'te yaklaşık 5 metre yükseklikten iki duvar arasındaki boşluğa düşen kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Karabük'te yaklaşık 5 metre yükseklikten iki duvar arasındaki boşluğa düşen kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Kılavuzlar Mahallesi 406. Sokak'ta Eyüp Necati Kes (75), dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten iki duvar arasındaki boşluğa düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Boşluğa inen AFAD ekipleri, yaşlı adamı merdivenle yukarı çıkardı.
Sağlık durumu iyi olan Kes, gazetecilere, bir anda dengesini kaybederek boşluğa düştüğünü belirterek, ekiplere teşekkür etti.
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