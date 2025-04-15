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        Karabük Lojistik Merkez Projesi, Lojistik Koordinasyon Kurulu tarafından kabul edildi

        Karabük Lojistik Merkez Projesi, Lojistik Koordinasyon Kurulu tarafından kabul edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 21:15 Güncelleme: 15.04.2025 - 21:27
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        Karabük Lojistik Merkez Projesi, Lojistik Koordinasyon Kurulu tarafından kabul edildi
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        Karabük Lojistik Merkez Projesi, Lojistik Koordinasyon Kurulu tarafından kabul edildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun, Karabük'te kurulması planlanan Lojistik Merkez Projesi'nin Lojistik Koordinasyon Kurulu gündemine alınacağını duyurmasının ardından proje, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt başkanlığında Ankara'da toplanan Lojistik Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda görüşüldü.

        Toplantıya, Karabük Valisi Mustafa Yavuz, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatih Çapraz, BAKKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Çetinkaya, Karabük Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Şakir Adem Yazıcı ve bakanlıkların kurul üye ve temsilcileri katıldı.

        Lojistik Koordinasyon Kurulu tarafından kabul edilen projeyle Karabük'ün sanayi, ulaşım ve lojistik kapasitesinin güçlendirilmesi, ilin Batı Karadeniz'in stratejik lojistik üssü haline gelmesi hedefleniyor.

        Bu kapsamda projenin, bölgesel kalkınmayı hızlandırması, sanayi sektörünün rekabetçiliğini artırması ve istihdam olanaklarını çeşitlendirmesi bekleniyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Yavuz, Karabük Lojistik Merkez Projesi'nin, şehrin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

        Projeyle Karabük'ün ve bölgenin lojistik altyapısının güçleneceğini, yatırım ve üretim kapasitesinin artacağını, ilin bölgesel kalkınma sürecinde daha da stratejik bir konuma kavuşacağını vurgulayan Yavuz, "Desteklerinden dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu'na, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Projemizin şehrimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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        Galeri

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