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        Karabük'te kısa kısa

        AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından hayata geçirilen projeyle AK Parti'li belediyeler, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" toplantıları düzenleyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 14:20 Güncelleme: 18.04.2025 - 14:20
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        AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından hayata geçirilen projeyle AK Parti'li belediyeler, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" toplantıları düzenleyecek.

        AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, yaptığı açıklamada, ülke genelindeki AK Parti'li belediyelerce eş zamanlı düzenlenecek programla belediye başkanlarının görevdeki ilk yıllarında hayata geçirdikleri hizmet ve projelerini vatandaşlarla paylaşacağını bildirdi.

        Toplantıların sadece birer bilgilendirme faaliyeti değil, aynı zamanda katılımcı belediyecilik anlayışının sahadaki yansıması olduğunu belirten Salt, "Vatandaşın derdine kulak veren, çözüm üreten belediyecilik bizim temel şiarımızdır. Bu toplantılar, milletimizle aramızdaki gönül köprüsünü daha da güçlendirecek. Belediye başkanlarımız, bugüne kadar yapılan hizmetleri anlatırken aynı zamanda vatandaşlarımızın görüş ve taleplerini doğrudan dinleyerek çözüm üretme fırsatı bulacak." ifadelerini kullandı.

        - Safranbolu'da yere izmarit atan kişilere ceza

        Safranbolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 4207 Sayılı Kanunun 5/1 maddesi kapsamında yere tütün mamulü izmariti atan vatandaşlara yönelik cezai işlem uyguladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, çevreyi kirleten kişilere 831 lira idari para cezası kesildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Zabıta Müdürlüğü komiseri Ferhat Cebeci, kanun doğrultusunda tespit edilen kişilere idari yaptırım karar tutanaklarının düzenlendiğini belirterek, "Vatandaşlarımızın çevre temizliği konusunda daha duyarlı olmalarını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

        - Kastamonu'da aradığı köpeğini Eflani'de buldu

        İl Özel İdaresi ekipleri, Eflani ilçesi Yağlıca köyü yakınlarında buldukları köpeği Eflani Belediyesi barınağına teslim etti.

        Barınakta kontrolleri ve bakımları yapılan köpeğin, çipli ve sahipli olduğu anlaşıldı.

        Köpeğin Kastamonu merkezde yaşayan sahibi Onur Kemahoğlu ile iletişime geçildi. Kemahoğlu, köpeğini uzun süredir aradığını, kayıp ilanı verdiğini fakat bir türlü bulamadığını söyledi.

        Köpek, Eflani Belediyesinde görevli veteriner hekim Zerrin Yılmaz tarafından sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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