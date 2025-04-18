Karabük'te kısa kısa

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından hayata geçirilen projeyle AK Parti'li belediyeler, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" toplantıları düzenleyecek.

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, yaptığı açıklamada, ülke genelindeki AK Parti'li belediyelerce eş zamanlı düzenlenecek programla belediye başkanlarının görevdeki ilk yıllarında hayata geçirdikleri hizmet ve projelerini vatandaşlarla paylaşacağını bildirdi.

Toplantıların sadece birer bilgilendirme faaliyeti değil, aynı zamanda katılımcı belediyecilik anlayışının sahadaki yansıması olduğunu belirten Salt, "Vatandaşın derdine kulak veren, çözüm üreten belediyecilik bizim temel şiarımızdır. Bu toplantılar, milletimizle aramızdaki gönül köprüsünü daha da güçlendirecek. Belediye başkanlarımız, bugüne kadar yapılan hizmetleri anlatırken aynı zamanda vatandaşlarımızın görüş ve taleplerini doğrudan dinleyerek çözüm üretme fırsatı bulacak." ifadelerini kullandı.

- Safranbolu'da yere izmarit atan kişilere ceza

Safranbolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 4207 Sayılı Kanunun 5/1 maddesi kapsamında yere tütün mamulü izmariti atan vatandaşlara yönelik cezai işlem uyguladı.