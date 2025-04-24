İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası, Karabük'te devam ediyor

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası, Karabük'te sürüyor.

Yenimahalle ve Yenişehir spor salonlarında yapılan organizasyonda, erkeklerde 6, kadınlarda ise 10 takım mücadele ediyor.

Bugün oynanan kadınlar maçında Adana 2007 İşitme Engelliler, Karadeniz Ereğli İşitme Engelliler'i 3-0 yendi.

Erkelerde ise Van İşitme Engelliler Eğitim Kültür Spor, Çorlu Gençlerbirliği İşitme Engelliler Spor'u 3-0 mağlup etti.

Şampiyonada bugün erkeklerde Yukatel Pamukkale Sağırlar Spor ile İstanbul Sessizler Spor karşılaşacak.

Kadınlarda ise Çorlu İşitme Engelliler Trakya Spor-İstanbul Sessizler Spor, Denizli İşitme Engelliler Spor-Çorlu Gençlerbirliği Spor, Bursa Yıldırım İşitme Engelliler Spor-Çekmeköy Belediyesi İşitme Engelliler Spor karşılaşmaları oynanacak.

İşitme Engelliler Voleybol Milli Takım Başantrenörü Osman Çarkcı, AA muhabirine, şampiyonanın geçtiğini belirterek, "Cumartesi ve pazar günler yarı final ve final maçları olacak. Karabük'teki voleybolseverler Avrupa Şampiyonası'nı izlemişlerdi. Voleybolseverleri yarı final ve final maçlarını izlemeye davet ediyorum. Güzel maçlar olacak. Türkiye Voleybol Federasyonundan üst düzeyde maçları izlemeye gelenler olacak." diye konuştu.