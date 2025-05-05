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        Karabük'te parklar modernize ediliyor

        Karabük Belediyesi, kent genelindeki parklarda geniş kapsamlı bakım ve modernizasyon çalışması başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 14:07 Güncelleme: 05.05.2025 - 14:08
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        Karabük'te parklar modernize ediliyor
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        Karabük Belediyesi, kent genelindeki parklarda geniş kapsamlı bakım ve modernizasyon çalışması başlattı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocuk oyun alanlarından spor sahalarına, yürüyüş yollarından yeşil alanlara kadar parkların her köşesi, titiz çalışmayla elden geçiriliyor.

        Çalışmalar kapsamında parkların mevcut oyun grupları ve spor aletleri kontrolden geçirilerek gerekli bakım ve onarımları yapılıyor, eskiyen veya zarar gören donanımlar yenileriyle değiştiriliyor.

        Parkların oturma alanları ve yürüyüş yolları temizlenerek, bakım çalışmalarıyla daha kullanışlı hale getiriliyor. Ayrıca parkların yeşil alanlarında çim biçme, budama, toprak iyileştirme ve çiçeklendirme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, şehrin sadece altyapısını değil, üstyapısını ve sosyal yaşam alanlarını da güçlendirmek istediklerini belirterek, "Bu alanların daha güvenli, bakımlı ve fonksiyonel hale gelmesi için kent genelinde parklarımızda bakım ve modernizasyon çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her mahallede temiz, düzenli, estetik ve kullanışlı parklar oluşturarak hemşerilerimize daha yüksek yaşam kalitesi sunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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