Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te kamyonun çarptığı yaya öldü

        Karabük'te kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 11:21 Güncelleme: 06.05.2025 - 11:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te kamyonun çarptığı yaya öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karabük'te kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        B.Ö. (30) idaresindeki 78 ABS 003 plakalı kamyon, Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Afganistan uyruklu Sawita Faizi'ye (18) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan genç kız, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken yolda yaşamını yitirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da zincir markette kadın kasiyere darp!
        İstanbul'da zincir markette kadın kasiyere darp!
        Büyük tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı!
        Büyük tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı!
        Acılı annenin feryadı: Kızım keyfinden mi intihar etti?
        Acılı annenin feryadı: Kızım keyfinden mi intihar etti?
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Son filminden görüntüler yayınlandı
        Son filminden görüntüler yayınlandı
        Çanakkale Savaşları'nda düşmanın telgraf yazışmaları ele geçirilmiş
        Çanakkale Savaşları'nda düşmanın telgraf yazışmaları ele geçirilmiş
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        "Hatice'yi öldürüp 1 gün başında beklemiş!"
        "Hatice'yi öldürüp 1 gün başında beklemiş!"
        Manisa'da açtı! Ömrü sadece 10 gün! Dokunan yanar!
        Manisa'da açtı! Ömrü sadece 10 gün! Dokunan yanar!
        Bilgisayar başında şüpheli ölüm!
        Bilgisayar başında şüpheli ölüm!
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar
        Çin, Japonya ve Güney Kore'den ortak açıklama
        Çin, Japonya ve Güney Kore'den ortak açıklama
        Mantar için uçurumda can verdi!
        Mantar için uçurumda can verdi!
        Basit ama etkili bu alışkanlıklar sizde de var mı?
        Basit ama etkili bu alışkanlıklar sizde de var mı?
        Yalnız ama mutlu: Honjok kültürü nedir?
        Yalnız ama mutlu: Honjok kültürü nedir?
        Terör mağdurlarına maaş kolaylığı
        Terör mağdurlarına maaş kolaylığı
        Doğu Anadolu için yağmur uyarısı! Sıcaklıklar artıyor
        Doğu Anadolu için yağmur uyarısı! Sıcaklıklar artıyor
        "Bu yaratığı kim saldı dışarı?"
        "Bu yaratığı kim saldı dışarı?"
        Pansiyoncunun ifadesi ortaya çıktı
        Pansiyoncunun ifadesi ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Karabük'te orman işçilerinin bulduğu ayı yavrusu koruma altına alındı
        Karabük'te orman işçilerinin bulduğu ayı yavrusu koruma altına alındı
        'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 41 bin 364 TL ceza
        'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 41 bin 364 TL ceza
        Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kovalamacayla y...
        Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kovalamacayla y...
        Karabük Üniversitesi, Öğrenci Toplulukları İşbirliği ve Destek Programı'nda...
        Karabük Üniversitesi, Öğrenci Toplulukları İşbirliği ve Destek Programı'nda...
        Karabük'te kontrolden çıkan öğrenci servisi iş yerine girdi
        Karabük'te kontrolden çıkan öğrenci servisi iş yerine girdi
        Karabük'te parklar modernize ediliyor
        Karabük'te parklar modernize ediliyor