Karabük'te kamyonun çarptığı yaya öldü
Karabük'te kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Karabük'te kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti.
B.Ö. (30) idaresindeki 78 ABS 003 plakalı kamyon, Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Afganistan uyruklu Sawita Faizi'ye (18) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan genç kız, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken yolda yaşamını yitirdi.
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