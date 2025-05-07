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        26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali başladı

        Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Safranbolu ilçesinde düzenlenen 26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 13:20 Güncelleme: 07.05.2025 - 13:41
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        26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali başladı
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        Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Safranbolu ilçesinde düzenlenen 26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali başladı.

        Festival kapsamında Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na, Festival Komitesi Başkanlığını da yürüten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse tarafından çelenk sunuldu.

        Daha sonra Safranbolu Belediyesi Sosyal Tesisi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Köse, festivalin 26'ncısını düzenlemenin gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Belgesel sinemanın gerçeği arayan, tanıklık eden ve kayda geçen hafıza olduğunu belirten Köse, "Bizler de bu hafızayı çoğaltmak ve gelecek nesillere aktarmak için bu festivali sadece etkinlik gibi değil, kültüre verilmiş hizmet olarak görüyoruz. Her geçen sene içeriğinin daha nitelikli ve kapsamlı olması için komitemizle çok uzun süreçte yoğun çabayla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

        Köse, zengin içeriğe sahip festivalde 145 ülkeden katılımcının yer aldığını dile getirerek, "Belgesel film festivalimizin her geçen sene belgesel adına yakışır şekilde içeriğinin zenginleştiğini, nitelikli hale geldiğini görüyorum." ifadelerini kullandı.

        Belgesel film gösterimleri, sergiler, söyleşiler ve çocuklar için belgesel film atölyelerinin düzenleneceği festival, 10 Mayıs'ta sona erecek.

        Festivalle ilgili ayrıntılı bilgiye, "www.altinsafran.org" adresinden ulaşılabilir.

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