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        Karabük'te dedektörle define arayan 2 kişi fotokapanla görüntülendi

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde dedektörle define arayan 2 kişi fotokapanla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 16:41 Güncelleme: 07.05.2025 - 16:41
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        Karabük'te dedektörle define arayan 2 kişi fotokapanla görüntülendi
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde dedektörle define arayan 2 kişi fotokapanla görüntülendi.

        Sarıçiçek Yaylası'nda yaban hayatını izlemek isteyen bir kişi, ormanlık alana fotokapan yerleştirdi.

        Ayı, karaca, tilki, domuz, tavşan ve sansar gibi yaban hayvanlarının yanı sıra dedektörle define arayan 2 kişinin fotokapanla kaydedildiği belirlendi.

        Jandarma ekipleri, 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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