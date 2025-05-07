Karabük'te dedektörle define arayan 2 kişi fotokapanla görüntülendi
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde dedektörle define arayan 2 kişi fotokapanla görüntülendi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde dedektörle define arayan 2 kişi fotokapanla görüntülendi.
Sarıçiçek Yaylası'nda yaban hayatını izlemek isteyen bir kişi, ormanlık alana fotokapan yerleştirdi.
Ayı, karaca, tilki, domuz, tavşan ve sansar gibi yaban hayvanlarının yanı sıra dedektörle define arayan 2 kişinin fotokapanla kaydedildiği belirlendi.
Jandarma ekipleri, 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
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