Karabük Valisi Mustafa Yavuz, yapımı süren okullarda incelemelerde bulundu

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, merkez ve Safranbolu ilçesinde hayırseverler tarafından yaptırılan okullarda incelemelerde bulundu.

Vali Yavuz, ilk olarak Karabük merkezde yapımı devam eden Demir Çelik Anadolu Lisesi Rehberlik ve Araştırma Merkezi ile Osman Yeşilyurt Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Okullarda incelemelerde bulunan Yavuz, yürütülen çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Daha sonra Safranbolu ilçesine geçen Yavuz, Emek Dayecom Miray Ortaokulu ile restore edilen Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni inceledi.

Vali Yavuz, okulların yapımında emeği geçen iş insanları Bayram Demir, Osman Yeşilyurt, Mehmet Nuri Arslan ve Şefik Yılmaz Dizdar'a teşekkür etti.

Karabük'te eğitimin kalitesinin arttığını vurgulayan Yavuz, yapımı devam eden okulların da önümüzdeki eğitim ve öğretim yılına yetiştirileceğini belirtti.