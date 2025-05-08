Karabük'te 12 sikke ele geçirildi
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde farklı dönemlere ait 12 sikke ele geçirildi.
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde farklı dönemlere ait 12 sikke ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Eskipazar ilçesinde düzenlenen operasyonda, farklı dönemlere ait 12 sikke ve tarihi eser olduğu değerlendirilen 14 obje ele geçirildi.
Şüpheli E.P. hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanuna Muhalefet" suçundan işlem yapıldı.
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