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        Karateci ikizler, başarı için birlikte form tutuyor

        Olimpiyatlara giden yolda uluslararası müsabakalara hazırlanan 20 yaşındaki ikizler Nuri ve Yusuf Kılıç, başarı için birlikte form tutuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 13:42 Güncelleme: 09.05.2025 - 14:07
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        Karateci ikizler, başarı için birlikte form tutuyor
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        Olimpiyatlara giden yolda uluslararası müsabakalara hazırlanan 20 yaşındaki ikizler Nuri ve Yusuf Kılıç, başarı için birlikte form tutuyor.

        Karate sporcusu dayıları sayesinde 2015 yılında karateye başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu ikiz kardeşler, yurt içinde ve uluslararası arenada çeşitli başarılara imza attı.

        Nuri Kılıç, İtalya'da düzenlenen 2024 Dünya Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda birinci oldu.

        Yusuf Kılıç ise 2023'teki Avrupa Yıldız, Gençler ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda 61 kilo kumitede bronz madalya kazandı.

        Avustralya'da düzenlenecek 2032 Olimpiyat Oyunlarına katılmak isteyen ikiz kardeşler, uluslararası müsabakalarda başarı elde etmek için çalışmalarını haftanın 6 günü yaptıkları antrenmanlarla İstanbul'da sürdürüyor.

        - Nuri Kılıç: "Hedefim olimpiyat şampiyonu olmadan bu sporu bırakmamak"

        Ziyaret için memleketleri Karabük'e gelen milli karateci Nuri Kılıç, AA muhabirine, ikiziyle 2015'te başladıkları karatede bu zamana kadar pek çok başarı elde ettiklerini söyledi.

        Başarılarına yenilerini eklemek istediğini dile getiren Kılıç, şöyle devam etti:

        "Hedefim olimpiyat şampiyonu olmadan bu sporu bırakmamak. Olimpiyat şampiyonu olup inşallah yolumuza oradan devam edeceğiz. Kardeşimle serüveni böyle devam ettirmek istiyoruz. Kardeşimle 2032'de yapılacak olimpiyatlara katılıp bayrağımızı en tepede gösterip İstiklal Marşı'mızı ağlayarak okumak istiyoruz. Bu sevinci dünya şampiyonasında yaşadım, İstiklal Marşı'mızı okuttum. İnşallah kardeşim de ilerleyen zamanlarda hem dünya hem de olimpiyat şampiyonalarında İstiklal Marşı'mızı okutacak. Bundan ikimiz de eminiz."

        Yusuf Kılıç da pek çok kez Avrupa ve dünya şampiyonalarına katıldığını belirterek "Türkiye şampiyonlukları ve Balkan derecelerim var. Tek amacımız olimpiyatlara gidip Türk bayrağını en tepeye çıkarmak. Antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Tek amacımız ülkemizi en yukarıda temsil etmek olacak." ifadelerini kullandı.

        Kılıç, yakın zamanda Avrupa seçmesi için Türkiye şampiyonası olacağını aktararak, "Onun için İstanbul'da antrenmanlarımıza haftanın 6 günü devam ediyoruz. Hocalarımız sağ olsunlar bizimle çok ilgileniyorlar. Tek amacımız Avrupa ve dünya şampiyonalarında derece yapa yapa, puan toplaya toplaya 2032 olimpiyatlarında yarışmak. Hedefimiz orada ülkemizi en yukarıda temsil etmek. Bunu yaşamak istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

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