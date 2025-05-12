Karabük'ten kısa kısa

Her hafta pazartesi günü kurulan Eflani Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda, kurbanlık almak için giden vatandaşlar ile besiciler arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

İhbar üzerine yangın yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Merkeze bağlı Salmanlar köyünde Osman Ünal'a ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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