Karabük'te bölge esnafının sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü

Karabük'te, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) tarafından "Bölge Esnaf ve Sanatkarlarının Sorunları ve Çözüm Önerilerinin İstişare Edilmesi Toplantısı" gerçekleştirildi.

Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak illerinden esnafların katılımıyla kent merkezinde bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, toplantının yalnızca bir istişare zemini değil aynı zamanda kadim Ahilik kültürünün bugünkü temsilcilerinin bir araya geldiği güçlü bir birlik tablosu olduğunu söyledi.

Esnaf ve sanatkarların sadece bir meslek erbabı değil bir kültür ve ahlakın da taşıyıcısı olduğunu belirten Yavuz, esnaf ve sanatkarların kriz önemlerinde de bolluk zamanlarında da güvenin sesi, çarşının nefesi, milletin en sade ama en güçlü payandası olduğunu kaydetti.

Yavuz, ülkemizin kalkınma yürüyüşünde esnafı asli bir paydaş olarak gördüklerini vurgulayarak, "İçinden geçtiğimiz dönem birlik ve beraberlik içerisinde daha çok üretmeye, daha çok dayanışmaya ve daha çok kenetlenme ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdir. Her ne kadar teknoloji, dijitalleşme ve küresel pazarlar hayatımızı dönüştürse de esnafımızın sabah kepengini besmele ile açtığı bir ülkede toplumsal dayanışma ruhunun yıkılmaması ve ayakta kalması bu anlamda en büyük çabamız ve gayretimiz olmalıdır." diye konuştu.

Valilik olarak esnafı yalnız bırakmadıklarını, onların sorunlarını dinleyen, çözüm üreten, girişimlerini destekleyen bir anlayışla hareket ettiklerini anlatan Yavuz, "Gerek mesleki eğitimler gerek istihdam projeleri gerekse kadın girişimciliğine uzanan birçok alanda esnaf ve sanatkarlarımızın yanında durmayı kararlılıkla sürdürüyoruz. Çünkü biliyor ve inanıyoruz ki güçlü Türkiye'nin yolu üreten, istihdam sağlayan ve toplumsal dengeyi ayakta tutan esnaf ve sanatkarlarımızdan geçmektedir." ifadesini kullandı. Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener de Ticaret Bakanlığı ve genel müdürlük olarak toplumun temel taşlarını oluşturan 2 milyon 260 bini aşkın esnaf ve sanatkar, 82 birlik, 13 federasyon ve çatı kuruluşu olarak TESK'e hizmet sunduklarını anlattı. Esnaf ve sanatkarın korunması ve güçlendirilmesi için devletin her zaman özel bir önem atfettiğini vurgulayan Şener, bu amaca yönelik tedbir ve destek programlarının uygulamaya koyulduğunu kaydetti. - "AK Parti hükümetleri döneminde esnafımız için kullandırılan kredi tutarı 615,5 milyar lirayı bulmuştur"

Şener, devletin ihtiyaç duyulan dönemlerde esnaf ve sanatkarların kullandığı faiz indirimli kredilere ilişkin erteleme ve yapılandırma sağladığını, yaklaşık 850 bin basit usule tabi esnaf ve sanatkarı vergiden muaf tutmaya yönelik muhtelif zamanlarda düzenlemeler yaptığını vurgulayarak, şunları kaydetti: "2002 yılından bu yana bu destek mekanizmasında da çok önemli gelişmeler oldu. Kredi kefalet kooperatifimizin sayısı 450 civarında iken halihazırda bini aşmış durumdadır. 1951-2002 döneminde yaklaşık 152 milyon lira kredi kullandırılmışken, 2002 yılından bugüne, 2025 yılı nisan ayı sonu itibariyle AK Parti hükümetleri döneminde esnafımız için kullandırılan kredi tutarı 615,5 milyar lirayı bulmuştur." "Yine o dönemde 2002'den önce devlet sübvansiyonu yüzde 20 dolaylarında iken bugün yüzde 50 sübvansiyon sağlanmaktadır." diyen Şener, 2024 yılında 115 milyar liraya yakın kredi kullandırıldığını, bu yıl içinde kullandırılan kredinin nisan sonu itibariyle 52 milyar lirayı bulduğunu bildirdi. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken de Türkiye'nin gündeminin enflasyonla mücadelede olduğunu belirterek, enflasyonun nedenlerinden birinin de maliyet yükselişlerinin önüne geçilememesi olduğunu söyledi.