Karabük'te bölge esnafının sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü

Karabük'te, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) tarafından "Bölge Esnaf ve Sanatkarlarının Sorunları ve Çözüm Önerilerinin İstişare Edilmesi Toplantısı" gerçekleştirildi.

Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak illerinden esnafların katılımıyla kent merkezinde bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, toplantının yalnızca bir istişare zemini değil aynı zamanda kadim Ahilik kültürünün bugünkü temsilcilerinin bir araya geldiği güçlü bir birlik tablosu olduğunu söyledi.

Esnaf ve sanatkarların sadece bir meslek erbabı değil bir kültür ve ahlakın da taşıyıcısı olduğunu belirten Yavuz, esnaf ve sanatkarların kriz önemlerinde de bolluk zamanlarında da güvenin sesi, çarşının nefesi, milletin en sade ama en güçlü payandası olduğunu kaydetti.

Yavuz, ülkemizin kalkınma yürüyüşünde esnafı asli bir paydaş olarak gördüklerini vurgulayarak, "İçinden geçtiğimiz dönem birlik ve beraberlik içerisinde daha çok üretmeye, daha çok dayanışmaya ve daha çok kenetlenme ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdir. Her ne kadar teknoloji, dijitalleşme ve küresel pazarlar hayatımızı dönüştürse de esnafımızın sabah kepengini besmele ile açtığı bir ülkede toplumsal dayanışma ruhunun yıkılmaması ve ayakta kalması bu anlamda en büyük çabamız ve gayretimiz olmalıdır." diye konuştu.

Esnaf ve sanatkarın korunması ve güçlendirilmesi için devletin her zaman özel bir önem atfettiğini vurgulayan Şener, bu amaca yönelik tedbir ve destek programlarının uygulamaya koyulduğunu kaydetti.

Türkiye'nin konjonktürüne, ülkenin yapısına uygun bir modelle esnaf ve sanatkarın problemlerinin çözülmesinin yol haritasını aradıklarını vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Onun için bugün Karabük'teyiz. Esnafsız bir millet düşünmek mümkün değil. Esnaf ülkenin barometresidir. O ülkedeki sıcaklığı ölçen, o ülkedeki sıkıntıyı bilen ve paylaşan insan demek. Biz problemleri yük olarak görmüyoruz. Ülkenin güzellikleri, bizim de yapmış olduğumuz hizmet olarak görüyoruz. Onun için esnafa herkesin sahip çıkması lazım. Esnafa millet olarak sahip çıkmak zorundayız. Çıktığımız zaman her şey düzelecek. Her şey daha güzel olacak. Her şey daha mükemmel, esnafın çalışma hayatıyla fiyatlar tekrar düşecek."