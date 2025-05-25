Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
A.H.A. idaresindeki 78 ABU 808 plakalı otomobil, Namal Kavşağı'nda E.G'nin kullandığı 78 AAU 046 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kaldırıma çıkan 78 ABU 808 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonunun önünde devrildi.
Kazada devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan otomobilin devrilme anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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