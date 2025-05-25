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        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 13:39 Güncelleme: 25.05.2025 - 13:39
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        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        A.H.A. idaresindeki 78 ABU 808 plakalı otomobil, Namal Kavşağı'nda E.G'nin kullandığı 78 AAU 046 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle kaldırıma çıkan 78 ABU 808 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonunun önünde devrildi.

        Kazada devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Öte yandan otomobilin devrilme anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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