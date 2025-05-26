Karabük'te trafik kazalarında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı
Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
Safranbolu ilçesinde D.K. idaresindeki 37 HE 927 plakalı otomobil, Karabük-Kastamonu kara yolunda kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Kazada sürücü ve yanındaki Ş.K. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kent merkezi Öğlebeli Kavşağı'nda ise O.İ. idaresindeki 06 DMJ 798 plakalı hafif ticari araç, önce bordür taşlarına ardından aydınlatma direğine çarptı.
Kazada araçtaki A.G.İ. (2), G.İ. ve H.D. yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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