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        Karabük'te trafik kazalarında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı

        Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 15:08 Güncelleme: 26.05.2025 - 15:08
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        Karabük'te trafik kazalarında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı
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        Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

        Safranbolu ilçesinde D.K. idaresindeki 37 HE 927 plakalı otomobil, Karabük-Kastamonu kara yolunda kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

        Kazada sürücü ve yanındaki Ş.K. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

        Kent merkezi Öğlebeli Kavşağı'nda ise O.İ. idaresindeki 06 DMJ 798 plakalı hafif ticari araç, önce bordür taşlarına ardından aydınlatma direğine çarptı.

        Kazada araçtaki A.G.İ. (2), G.İ. ve H.D. yaralandı.

        Yaralılar, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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