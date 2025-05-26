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        Eflani'de kurbanlık satışları sürüyor

        Karabük'ün Eflani ilçesinde hayvan pazarında kurbanlık satışları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 17:17 Güncelleme: 26.05.2025 - 17:17
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        Eflani'de kurbanlık satışları sürüyor
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        Karabük'ün Eflani ilçesinde hayvan pazarında kurbanlık satışları devam ediyor.

        Eflani Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hareketlilik başladı.

        Üreticiler tarafından yetiştirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar alıcılarını bekliyor.

        Besiciler kurbanlıklarını görücüye çıkarırken, vatandaşlar da uygun fiyatlı hayvanlar için sıkı pazarlıklar yapıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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