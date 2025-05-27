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        Karabük'te başına poşet takılan çakal kurtarıldı

        Karabük'te başına poşet takılan çakal kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 23:10 Güncelleme: 27.05.2025 - 23:10
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        Karabük'te başına poşet takılan çakal kurtarıldı
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        Karabük'te başına poşet takılan çakal kurtarıldı.

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Hüseyin Kurt, Bahçelievler Mahallesi'nde yürüyüş yaptığı sırada yolda hareketsiz halde bekleyen çakalı fark etti.

        Hayvanın başına poşet takıldığını gören Kurt, çakalın yanına yaklaşarak poşeti eliyle çıkardı.

        Serbest kalan hayvan, koşarak bölgeden uzaklaştı.

        O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kurt, AA muhabirine, ambalaj atıklarının çöp kutusuna atılmak yerine gelişi güzel sokağa bırakılmasının yaban hayvanlarına zarar verdiğini ve yaşanan olayın bunu bir kez daha gözler önüne serdiğini söyledi.

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