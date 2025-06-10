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        Karabük'teki Hadrianopolis Antik Kenti'ni bayramda yaklaşık 5 bin kişi ziyaret etti

        Kurban Bayramı'nda Karabük'teki Hadrianopolis Antik Kenti'ni ziyaret edenler tarihte yolculuk yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 10:34 Güncelleme: 10.06.2025 - 10:34
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        Karabük'teki Hadrianopolis Antik Kenti'ni bayramda yaklaşık 5 bin kişi ziyaret etti
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        Kurban Bayramı'nda Karabük'teki Hadrianopolis Antik Kenti'ni ziyaret edenler tarihte yolculuk yaptı.

        Geç Kalkolitik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan antik kentte, Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş'ın başkanlığında yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları sürüyor.

        Ören yeri statüsü kazanan ve ziyaretçilerden ilgi gören antik kenti bayram tatilinde yaklaşık 5 bin kişi ziyaret etti.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, AA muhabirine, Hadrianopolis'in gün geçtikçe hak ettiği ilgiyi görmeye başladığını, özellikle doğa ve arkeolojiyi buluşturan cam terasın ziyaretçilerin beğenisini kazandığını ifade etti.

        Şahin, antik kenti bayram tatilinde yaklaşık 5 bin kişinin ziyaret ettiğini kaydetti.

        İstanbul'dan gelen ziyaretçilerden Yılmaz Atmaca, tatilde memleketi Eskipazar'a gelince eşiyle antik kenti ziyaret ettiğini belirterek, "Buralar bizim milli servetimiz. Buraları ziyaret ederek gittiğimiz yerlerdeki dostlarımıza anlatıyoruz. Onların da buralara gelmesini tavsiye ediyoruz. Memleketimizin kültürel varlıklarını bilmeden başkasına anlatmamız doğru olmaz. Amacımız memleketimizin tanıtımına katkı sunmak." diye konuştu.

        Şükran Atmaca, ilk defa geldiği antik kenti çok beğendiğini dile getirerek, herkesi Hadrianopolis'i görmeye davet etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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