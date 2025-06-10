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        Karabük İl Özel İdaresinde bayramlaşma programı gerçekleştirildi

        Kurban Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından ilk mesai gününde Karabük İl Özel İdaresinde bayramlaşma programı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 16:40 Güncelleme: 10.06.2025 - 16:40
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        Karabük İl Özel İdaresinde bayramlaşma programı gerçekleştirildi
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        Kurban Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından ilk mesai gününde Karabük İl Özel İdaresinde bayramlaşma programı yapıldı.

        İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Hamzalar mevkisinde bulunan ek hizmet binasında gerçekleştirilen programa, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, Genel Sekreter Yardımcıları İsmail Kökcü ve Bahattin Eroğlu, Yol İş Sendikası Eğitim Sekreteri Sait Elçin, birim müdürleri ve personel katıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kelleci, çalışanların ve ailelerinin geçmiş kurban bayramlarını tebrik ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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