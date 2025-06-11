KARÇEL, Adana'da kurulacak polipropilen üretim tesisinin çelik imalat ve montaj işlerini üstlendi

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) bağlı ortaklığı KARÇEL AŞ, Rönesans Holding tarafından Adana'nın Ceyhan ilçesinde kurulacak polipropilen üretim tesisinin çelik imalat ve montaj işlerini gerçekleştirecek.

KARDEMİR'den yapılan yazılı açıklamada, yatırımın, özel sektörün en büyük sanayi projelerinden biri olma özelliğini taşıdığı belirtildi.

Türkiye için stratejik öneme sahip olan tesis yatırımının, Rönesans Holding ve Sonatrach ortaklığıyla hayata geçirileceği aktarılan açıklamada, "Bu proje, petrokimya sektöründe tonaj olarak KARÇEL AŞ'nin aldığı en büyük iş olma özelliğini taşıyor. Kritik öneme sahip bu işin kazanılmasında, KARÇEL Yönetim Kurulunun vizyoner yaklaşımı ve tüm ekip arkadaşlarının gösterdiği özverili çalışma belirleyici rol oynadı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, KARÇEL AŞ'nin, gerçekleştirdiği projelerle sektördeki lider konumunu güçlendirdiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Şirket, katma değeri yüksek sektörlerdeki projelere yönelerek teknolojik yenilik ve inovasyon odaklı yatırımlarına devam etmektedir. Aynı zamanda yönetim kurulunun belirlediği stratejik hedefler doğrultusunda vizyoner yaklaşım sergileyen KARÇEL, mühendisliğin yüksek olduğu projelere yönelmeye de hızla devam ediyor. Yeni aldığı polipropilen üretim tesisi projesi de bu vizyonun göstergesi olarak öne çıkmaktadır."