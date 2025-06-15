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        Karabük'te menfeze çarpan otomobildeki 1 çocuk öldü, 3 kişi yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde menfeze çarpan otomobilde bulunan 4 yaşındaki çocuk öldü, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 16:56 Güncelleme: 15.06.2025 - 16:56
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        Karabük'te menfeze çarpan otomobildeki 1 çocuk öldü, 3 kişi yaralandı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde menfeze çarpan otomobilde bulunan 4 yaşındaki çocuk öldü, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

        Serkan Ö. (35) idaresindeki 37 LC 404 plakalı otomobil, Karabük-Kastamonu kara yolu Akören köyü yol ayrımı mevkisinde kontrolden çıkarak beton menfeze çarptı.

        Kazada sürücüyle otomobildeki Saniye Ö. (34), Yusuf Talha Ö. (11) ve Yağız Aslan Ökten (4) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelince hastaneye kaldırılan yaralılardan Yağız Aslan Ökten, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Öte yandan sürücü Serkan Ö'nün Edirne'de Uzman Çavuş olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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