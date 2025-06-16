Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kurulan fotokapanla boz ayı, karaca, kurt, çakal, tilki, tavşan ve porsuğun görüntüleri kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 13:58 Güncelleme: 16.06.2025 - 13:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kurulan fotokapanla boz ayı, karaca, kurt, çakal, tilki, tavşan ve porsuğun görüntüleri kaydedildi.

        Doğasever Ömer Faruk Korkmaz tarafından yaban hayatını izlemek ve yaban hayvanlarının takibini yapmak amacıyla ormanlık alana fotokapan yerleştirildi.

        Bölgede varlığı bilinen boz ayı, karaca, kurt, çakal, tilki, tavşan ve porsuk gibi hayvanlar yaklaşık 1 ay boyunca kayda alındı. Kayıtlarda söz konusu hayvanların doğal yaşamları görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe görüşmeler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe görüşmeler
        İsrail ve İran arasında arabuluculuk çalışmaları ile ilgili neler biliniyor?
        İsrail ve İran arasında arabuluculuk çalışmaları ile ilgili neler biliniyor?
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        Netanyahu: Nükleer bir holokost yaşamayacağız
        Netanyahu: Nükleer bir holokost yaşamayacağız
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        Pahalı kaldık turizm fren yaptı
        Pahalı kaldık turizm fren yaptı
        Bir kentimizde denize girmek 2 gün yasaklandı!
        Bir kentimizde denize girmek 2 gün yasaklandı!
        G.Saray'dan stoper harekatı!
        G.Saray'dan stoper harekatı!
        Kargalar trafik polisine saldırdı! Ekip otosuna binip kurtuldu!
        Kargalar trafik polisine saldırdı! Ekip otosuna binip kurtuldu!
        Hakan gemileri yaktı!
        Hakan gemileri yaktı!
        Türkiye'den 16 üniversite dünya liginde "ilk 500"de yer aldı
        Türkiye'den 16 üniversite dünya liginde "ilk 500"de yer aldı
        Fenerbahçe Jhon Duran için devrede!
        Fenerbahçe Jhon Duran için devrede!
        Daha 3 aylıktı... Burnundan kan geldi... Feryatlar yükseldi!
        Daha 3 aylıktı... Burnundan kan geldi... Feryatlar yükseldi!
        Eşi kayıp ihbarında bulundu! Drenaj kanalında cansız beden!
        Eşi kayıp ihbarında bulundu! Drenaj kanalında cansız beden!
        İstanbul Park, TOSFED yönetimine geçti
        İstanbul Park, TOSFED yönetimine geçti
        Otomobil kalmadı! Anne ile oğluna mezar oldu!
        Otomobil kalmadı! Anne ile oğluna mezar oldu!
        15 yıllık husumet vardı... Kıraathanede kanlı buluşma!
        15 yıllık husumet vardı... Kıraathanede kanlı buluşma!

        Benzer Haberler

        Karabük Üniversitesi PARTECH Hyperloop Takımı'ndan Türkiye birinciliği
        Karabük Üniversitesi PARTECH Hyperloop Takımı'ndan Türkiye birinciliği
        Karabük'te asker uğurlama konvoyundaki tehlikeli yolculuk kamerada
        Karabük'te asker uğurlama konvoyundaki tehlikeli yolculuk kamerada
        Hadrianopolis'te tespit edilen iki dairesel yapının fonksiyonu ortaya çıkar...
        Hadrianopolis'te tespit edilen iki dairesel yapının fonksiyonu ortaya çıkar...
        Otomobil menfeze çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
        Otomobil menfeze çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
        Karabük'te "7. Aladağ Şenlikleri" düzenlendi
        Karabük'te "7. Aladağ Şenlikleri" düzenlendi
        Karabük'te menfeze çarpan otomobildeki 1 çocuk öldü, 3 kişi yaralandı
        Karabük'te menfeze çarpan otomobildeki 1 çocuk öldü, 3 kişi yaralandı