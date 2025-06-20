KARDEMİR 11. Eurasia Rail Fuarı'na katıldı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), 11. Eurasia Rail Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı'nda ürünleriyle yerini aldı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin ilk entegre demir çelik fabrikası olarak sanayinin kalkınmasında öncü rol üstlenen KARDEMİR'in, 18-20 Haziran'da İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen 11. Eurasia Rail Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı'na katılım sağladığı belirtildi.

Demiryolu sektörünün bölgesel ve küresel ölçekte en prestijli buluşmalarından biri olan fuarda, ülkenin ve bölgenin yerli ve milli tek demiryolu rayı ve tekeri üreticisi unvanıyla yer aldıkları vurgulanan açıklamada, "Fuarda, stratejik öneme sahip yerli ve milli demiryolu rayı, demiryolu tekeri ve aks seti üretimindeki kabiliyetlerimizi sektör profesyonelleriyle paylaşma fırsatı bulduk." ifadesi kullanıldı.

Bağlı ortaklıkları KARDÖKMAK AŞ, KARÇEL AŞ ve KARLİMTAŞ AŞ ile katıldıkları fuarda; ürün çeşitliliği, sürdürülebilir üretim yaklaşımları ve ileri teknolojiye dayalı üretim altyapılarıyla ziyaretçilerden yoğun ilgi gördükleri belirtilen açıklamada, "Katma değerli ürünlerimizi ve yenilikçi üretim çözümlerimizi sergileyerek demiryolu sanayisindeki güçlü konumumuzu bir kez daha ortaya koyduk." ifadesine yer verildi.