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        KARDEMİR 11. Eurasia Rail Fuarı'na katıldı

        Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), 11. Eurasia Rail Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı'nda ürünleriyle yerini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 19:41 Güncelleme: 20.06.2025 - 19:41
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        KARDEMİR 11. Eurasia Rail Fuarı'na katıldı
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        Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), 11. Eurasia Rail Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı'nda ürünleriyle yerini aldı.

        Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin ilk entegre demir çelik fabrikası olarak sanayinin kalkınmasında öncü rol üstlenen KARDEMİR'in, 18-20 Haziran'da İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen 11. Eurasia Rail Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı'na katılım sağladığı belirtildi.

        Demiryolu sektörünün bölgesel ve küresel ölçekte en prestijli buluşmalarından biri olan fuarda, ülkenin ve bölgenin yerli ve milli tek demiryolu rayı ve tekeri üreticisi unvanıyla yer aldıkları vurgulanan açıklamada, "Fuarda, stratejik öneme sahip yerli ve milli demiryolu rayı, demiryolu tekeri ve aks seti üretimindeki kabiliyetlerimizi sektör profesyonelleriyle paylaşma fırsatı bulduk." ifadesi kullanıldı.

        Bağlı ortaklıkları KARDÖKMAK AŞ, KARÇEL AŞ ve KARLİMTAŞ AŞ ile katıldıkları fuarda; ürün çeşitliliği, sürdürülebilir üretim yaklaşımları ve ileri teknolojiye dayalı üretim altyapılarıyla ziyaretçilerden yoğun ilgi gördükleri belirtilen açıklamada, "Katma değerli ürünlerimizi ve yenilikçi üretim çözümlerimizi sergileyerek demiryolu sanayisindeki güçlü konumumuzu bir kez daha ortaya koyduk." ifadesine yer verildi.

        Fuar süresince gerçekleştirilen görüşmeler ve tanıtım faaliyetleri aracılığıyla yeni ihracat bağlantıları kurulduğu, uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesine yönelik önemli temaslar sağlandığı kaydedilen açıklamada, böylece dışa bağımlılığı azaltma hedefiyle yürüttükleri yerli üretim çalışmaları sayesinde, ülkenin ihracat kapasitesine katkı sunmaya devam ettikleri kaydedildi.

        Açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Bakan Yardımcıları Enver İskurt ve Osman Poyraz'ın da standı ziyaret ederek teknik ekiplerden detaylı bilgi aldığı aktarıldığı belirtilerek, "KARDEMİR olarak, üretim verimliliğinde ve ürün kalitesinde sürdürülebilir bir ivme yakalamayı, güçlü ve istikrarlı yönetim anlayışımızla demir çelik sektöründe ülkemizin gururu olmayı sürdüreceğiz." denildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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