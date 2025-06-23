Karabük'te devrilen otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı
Karabük'te devrilen otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Karabük'te devrilen otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Hüseyin K. (58) idaresindeki 78 AH 741 plakalı otomobil, Karabük-Yenice kara yolu Yeşilköy köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile yanındaki Ayşegül K. (57), Kezban K. (61) ve Nizamettin Cihan K. (8) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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