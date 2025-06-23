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        Karabük'te devrilen otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

        Karabük'te devrilen otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 09:29 Güncelleme: 23.06.2025 - 09:29
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        Karabük'te devrilen otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı
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        Karabük'te devrilen otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

        Hüseyin K. (58) idaresindeki 78 AH 741 plakalı otomobil, Karabük-Yenice kara yolu Yeşilköy köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada sürücü ile yanındaki Ayşegül K. (57), Kezban K. (61) ve Nizamettin Cihan K. (8) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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