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        Karabük'te "mala zarar verme" olaylarıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı

        Karabük'te 3 ayrı olaya ilişkin "mala zarar verme" suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 08:43 Güncelleme: 02.07.2025 - 08:43
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        Karabük'te "mala zarar verme" olaylarıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı
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        Karabük'te 3 ayrı olaya ilişkin "mala zarar verme" suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün Bayır Mahalle Albay Karaoğlanoğlu Caddesi ve Ergenekon Mahallesi'nde meydana gelen 3 ayrı "mala zarar verme" olayıyla ilgili şüpheli yaşı küçük H.M.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Karabük Adliyesine sevk edilen H.M.A, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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