Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücü tutuklandı

Ehliyetsiz sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince toplam 77 bin 976 lira idari para cezası uygulanmış ve araç trafikten men edilmiş, sürücü, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek", "mala zarar vermek" ve "kamu malına zarar vermek" suçlarından gözaltına alınmıştı.

Polis ekipleri dün Kurtuluş Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği 37 EU 910 plakalı otomobilin sürücüsüne "dur" ihtarında bulunmuş, ikaza uymayan sürücü, 2'si ekip aracı olmak üzere 4 araca çarpmıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.