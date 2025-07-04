Karabük'e 12 hekim ataması yapıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından Karabük'e 12 hekim ataması gerçekleştirildi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 123. dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) kapsamında Karabük'e 7'si uzman, 5'i pratisyen olmak üzere toplam 12 hekim kadrosu tahsis edildi.

Uzman hekimler, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Deri ve Zührevi Hastalıklar, İç Hastalıkları, Ortopedi ve Travmatoloji, Radyoloji ve Tıbbi Biyokimya branşlarında görev yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Karabük'ün sağlık altyapısını güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek, "12 hekim kadrosu ilimizin ihtiyaç duyduğu branşlarda ciddi bir katkı sağlayacaktır. Vatandaşlarımızın kaliteli ve hızlı sağlık hizmetine erişimi noktasında bu atamalar son derece kıymetlidir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç da sağlık yatırımlarının AK Parti iktidarlarının öncelikli alanlarının başında geldiğini vurgulayarak, "Bu anlayışın bir sonucu olarak Karabük'ümüze yapılan bu hekim atamaları hem şehir merkezimiz hem de ilçelerimiz adına memnuniyet vericidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sağlıkta dönüşüm süreci kararlılıkla sürmektedir." değerlendirmesinde bulundu.