Karabük'ten kısa kısa

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda kentten 2 öğrencinin tam puan aldığını bildirdi.

Vali Yavuz, yaptığı açıklamada, Karabük'te eğitimde büyük başarı kazanıldığını belirtti.

Sınavda kentten 2 öğrencinin tam puan aldığını aktaran Yavuz, şunları kaydetti:

"Eğitimde marka şehir Karabük, başarısını bir kez daha taçlandırdı. 2025 LGS sonuçlarına göre 2 öğrencimiz 500 tam puanla Türkiye birincisi oldu. Bu gurur tablosu 'Eğitim Kenti Karabük Projesi'nin' sahaya yansıyan başarısı. Karabük, eğitimde marka şehir olma yolunda hızla ilerliyor. Bu yıl 'Eğitim Kenti Karabük Projesi' kapsamında yapılan 5 bin 699 faaliyetin, 1181'i akademik başarının artırılması alt projesi kapsamında yapılan çalışmaların karşılığı. Bu başarı öğrencilerimizin gayreti, öğretmenlerimizin emeği, velilerimizin desteği ve tüm eğitim paydaşlarımızın ortak eseri. Bu başarı, alın terinin, azmin ve birlikte üretmenin eseridir. Tüm öğrencilerimizi gönülden kutluyor, eğitim yolculuklarında başarılar diliyoruz."

- Karabük'te GSB Spor Okulları ilgi görüyor Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl ücretsiz düzenlenen GSB Spor Okullarına, Karabük'te çocuklar ve gençler ilgi gösteriyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yaz dönemi faaliyetlerine özellikle yüzme, voleybol, basketbol, futbol, güreş, jimnastik, tenis ve tekvando gibi branşlarda yoğun başvuru yapıldı. İl genelinde spor okullarına şu ana kadar 1000'in üzerinde sporcu kayıt yaptırdı. Antrenörler eşliğinde sürdürülen eğitimlerde çocuklar hem sportif becerilerini geliştiriyor hem de sağlıklı ve disiplinli yaşam tarzı kazanıyor. Aileler ise çocuklarının yaz tatilini verimli geçirmesinden duydukları memnuniyeti dile getiriyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, GSB Spor Okullarının çocukların fiziksel gelişimi kadar sosyal becerilerini de desteklediğini belirterek, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da spor okullarımıza yoğun ilgi var. Gençlerimizi sporla buluşturmak, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve geleceğin sporcularını yetiştirmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm Karabüklü çocuklarımızı ve gençlerimizi spor okullarımıza davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.