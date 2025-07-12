Karabük'te ANALİG Masa Tenisi Grup Müsabakaları başladı

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) 1. Etap Masa Tenisi Kız-Erkek 5. Grup Müsabakaları Karabük'te başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, organizasyon Yeni Mahalle Spor Salonu'ndaki açılış seremonisiyle başladı.

Batı Karadeniz grubunu kapsayan organizasyonda, Kastamonu, Çorum, Amasya, Zonguldak, Samsun, Bartın, Sinop, Karabük, Bolu ve Düzce'den gelen kadın ve erkek sporcular, grup birinciliği için mücadele edecek.

Açılış seremonisine, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan, Şube Müdürleri Lokman Mollaoğulları ve Serdar Ali Osman Sevim, müsabaka hakemleri, antrenörler ve idareciler katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özcan, Karabük'ün önemli spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, "Genç sporcularımızı ilimizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. ANALİG, çocuklarımızın hem sportif gelişimine hem de sosyal bağlarının güçlenmesine katkı sağlayan önemli bir organizasyon. Tüm takımlara başarılar diliyor, fair-play ruhunun hakim olduğu turnuva olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.