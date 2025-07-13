Yenice Belediye Başkanı Karakaş'tan vatandaşlara karpuz ikramı
Yenice Belediye Başkanı Şekip Sertaş Karakaş, vatandaşlara bir tır dolusu karpuz ikramında bulundu.
Yenice Belediye Başkanı Şekip Sertaş Karakaş, vatandaşlara bir tır dolusu karpuz ikramında bulundu.
Karakaş tarafından temin edilen bir tır dolusu karpuz, ilçe merkezinde vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.
Karakaş, hemşehrilerinin her zaman yanında olduklarını, birlik ve dayanışma duygusunu yaşatmaya devam edeceklerini ifade etti.
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