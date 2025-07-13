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        Yenice Belediye Başkanı Karakaş'tan vatandaşlara karpuz ikramı

        Yenice Belediye Başkanı Şekip Sertaş Karakaş, vatandaşlara bir tır dolusu karpuz ikramında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 11:16 Güncelleme: 13.07.2025 - 11:16
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        Yenice Belediye Başkanı Karakaş'tan vatandaşlara karpuz ikramı
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        Yenice Belediye Başkanı Şekip Sertaş Karakaş, vatandaşlara bir tır dolusu karpuz ikramında bulundu.

        Karakaş tarafından temin edilen bir tır dolusu karpuz, ilçe merkezinde vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

        Karakaş, hemşehrilerinin her zaman yanında olduklarını, birlik ve dayanışma duygusunu yaşatmaya devam edeceklerini ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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