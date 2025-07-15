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        Karabüklü 15 Temmuz şehidinin ablaları, hüznü ve gururu bir arada yaşıyor

        Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde şehit olan Metin Arslan'ın ablaları, hüznü ve gururu bir arada yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 10:19 Güncelleme: 15.07.2025 - 10:33
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        Karabüklü 15 Temmuz şehidinin ablaları, hüznü ve gururu bir arada yaşıyor
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        Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde şehit olan Metin Arslan'ın ablaları, hüznü ve gururu bir arada yaşıyor.

        Darbe girişimine direndiği sırada başından vurularak şehit düşen Karabüklü 44 yaşındaki Arslan'ın ablası Nurcan Arslan ve Fatma Arslan Ataman, kardeşlerinin acısını yaşarken 17 Eylül 2017'de anneleri Şazi Arslan'ı, 10 Ekim 2020'de de babaları Zeki Arslan'ı kaybetti.

        Kız kardeşler, taşlarında "15 Temmuz şehidi Metin Arslan", "15 Temmuz şehidi Metin Arslan'ın annesi" ve "15 Temmuz şehidi Metin Arslan'ın babası" yazan Öğlebeli Mezarlığı'ndaki kabirlere sık sık giderek çiçekleri suluyor.

        - "Kutsal görevde canını verdiği için şerefli ve onurluyum"

        Darbe girişiminin 9. yılında kardeşi ve ailesinin kabrini ziyaret eden Nurcan Arslan, AA muhabirine, acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.

        Gururunun hiçbir kelimeyle ifade edilemeyeceğini dile getiren Arslan, "Kardeşimin ardından iki kayıp verdik ama ayakta durmak zorundayız. Kardeşim ve bütün şehitlerimizle gurur ve şeref duyuyoruz. Herkese ve her aileye şehadet nasip olmaz. Ailemize ve kardeşime şehadet nasip olduğu için ve bu kutsal görevde canını verdiği için şerefli ve onurluyum." diye konuştu.

        Fatma Arslan Ataman da 15 Temmuz 2016'da milletin iradesinin galip geldiğini belirterek, "Rabb'im bu ülkeye bir daha 15 Temmuzlar yaşatmasın. Hiçbir evlat annesiz, anneler evlatsız kalmasın. Söylenecek bir şey yok. 15 Temmuz'da Metin, sokağa çıkarak, vatanı savunarak ve milli iradeye destek vererek bize gurur verdi. Elinde, cebinde hiçbir yerinde silah olmadan vatanı savunmuştur. Kendisine çok teşekkür ederim. Kardeşim olduğu için de gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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