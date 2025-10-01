Karabük Üniversitesi "Uluslararası Gordion Arkeofilm Festivali"nden iki ödülle döndü

Karabük Üniversitesi (KBÜ), Ankara'da gerçekleştirilen "Uluslararası Gordion Arkeofilm Festivali"nde "Gordion Vakfı Özel Ödülü" ve "En İyi Öğrenci Filmi" ödülüne layık görüldü.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, bu yıl ikincisi düzenlenen festivalde, "profesyonel" kategoride Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Musa Ak ile Karabük Üniversitesi doktora öğrencisi Öğretim Görevlisi Hasan Basri Özdemir'in yönetmenliğini üstlendiği ve daha önce de pek çok festivalden ödülle dönen "Bir Orkestranın İzinde" belgeseli, "Gordion Vakfı Özel Ödülü"ne değer bulundu.

Uluslararası öğrenci filmleri kategorisinde ise Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri Serkan Işık, Emre Balcı, Ali Metin Tokdemir, Ayşe Türkmen ve Fatma Dalsız'ın Dr. Öğretim Üyesi Musa Ak danışmanlığında hazırladıkları "Gri Ankara" belgeseli, festivalin "En İyi Öğrenci Filmi" ödülünü aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Polatlı Kaymakamlığı ve Polatlı Belediyesi'nin katkılarıyla Gordion Vakfı tarafından 24-27 Eylül tarihlerinde düzenlenen festivalin, ödül töreni UNESCO Dünya Mirası Gordion Antik Kenti'nde düzenlendi.