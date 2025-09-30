Karabük'ten kısa kısa
Karabük'te çeşitli suçlardan hakkında 29 yıl 5 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, köy camisinde uyurken yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan 27 Eylül'de firar eden ve hakkında çeşitli suçlardan 29 yıl 5 gün hapis cezası bulunan hükümlü, 28 Eylül'de merkeze bağlı bir köy camisinde uyurken yakalandı.
Hükümlü, adli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
- Uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Operasyonda 3 şüphelinin ikametlerinde ve bir iş yerinde yapılan aramada, 284 sentetik ecza, 10,51 gram plaka esrar, 0,49 gram kenevir tohumu, hassas terazi, 38 kilitli poşet, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, esrar öğütme aparatı ile 8 bin 800 lira nakit ele geçirildi, 3 cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
