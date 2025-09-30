Habertürk
Habertürk
        Karabük Haberleri

        Karabük'ten kısa kısa

        Karabük'te çeşitli suçlardan hakkında 29 yıl 5 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, köy camisinde uyurken yakalandı.

        Giriş: 30.09.2025 - 14:46 Güncelleme: 30.09.2025 - 14:46
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'te çeşitli suçlardan hakkında 29 yıl 5 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, köy camisinde uyurken yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan 27 Eylül'de firar eden ve hakkında çeşitli suçlardan 29 yıl 5 gün hapis cezası bulunan hükümlü, 28 Eylül'de merkeze bağlı bir köy camisinde uyurken yakalandı.

        Hükümlü, adli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        - Uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

        Operasyonda 3 şüphelinin ikametlerinde ve bir iş yerinde yapılan aramada, 284 sentetik ecza, 10,51 gram plaka esrar, 0,49 gram kenevir tohumu, hassas terazi, 38 kilitli poşet, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, esrar öğütme aparatı ile 8 bin 800 lira nakit ele geçirildi, 3 cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu.

        Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

