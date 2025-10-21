Batı Karadeniz orman fidanlıklarında omurgasız toprak faunası incelenecek

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Duyar'ın yürütücülüğünde başlatılan proje kapsamında, Batı Karadeniz Bölgesi orman fidanlıklarında omurgasız toprak faunası araştırılıyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı çerçevesinde desteklenen "Batı Karadeniz Bölgesi Orman Fidanlıklarında Omurgasız Toprak Faunasının Vejetasyon Mevsimindeki Değişimi" başlıklı projeyle fidanlıklarda daha önce hiç incelenmemiş toprak canlılarının sistematik biçimde ortaya konması hedefleniyor.

Projeyle, uluslararası geçerliliği bulunan QBS Toprak Biyolojik Çeşitlilik İndeksi Türkiye'de fidanlıklarda ilk kez uygulanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Duyar, Türkiye fidanlıklarında çeşitli fauna çalışmaları yapılmış olmasına rağmen özellikle Batı Karadeniz Bölgesi orman fidanlıklarında toprak faunasına yönelik herhangi bir çalışmaya rastlamadıklarını belirtti.

Toprak kalitesinin bugüne kadar daha çok fiziksel ve kimyasal analizlerle değerlendirildiğini aktaran Duyar, "Biz bu projede ilk kez biyolojik çeşitlilik indekslerini kullanarak toprak kalite sınıflarını biyolojik açıdan değerlendirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.