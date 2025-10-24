Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Mehmet Ali Şahin'in acı günü

Bir süredir kentteki özel bir hastanede ileri yaşa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gören Şahin, bugün taburcu edildi. Şahin, oğlu İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin'in evinde yaşamını yitirdi.

