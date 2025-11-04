Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'teki Mencilis Mağarası'nı 10 ayda 38 bin 425 kişi ziyaret etti

        Karabük'teki Mencilis Mağarası bu yılın ocak-ekim aylarında 38 bin 425 kişiyi ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 11:11 Güncelleme: 04.11.2025 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'teki Mencilis Mağarası'nı 10 ayda 38 bin 425 kişi ziyaret etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karabük'teki Mencilis Mağarası bu yılın ocak-ekim aylarında 38 bin 425 kişiyi ağırladı.

        Oluşumu 65 milyon ila 200 milyon yıl önce başladığı tahmin edilen, 6 bin 52 metre uzunluğunda, 3 katlı oluşuma sahip Türkiye'nin 4. büyük mağarası Mencilis, 4 mevsim sabit kalan 15 derece hava sıcaklığıyla dikkati çekiyor.

        En üst katı fosil oluşumunu tamamlamış, ikinci katı yarı aktif, alt katı suların akmaya devam ettiği tam aktif mağaranın sadece 400 metrelik kısmı ziyaret edilebiliyor. Yapının 4. kilometresine kadarki kısmında ise özel macera parkuru bulunuyor.

        Özel ekiple 6-8 saat arası süren turda macera tutkunları, ziplinle nehre, oradan da botla yer altı şelalesine ulaşabiliyor.

        Sarkıt ve sütunların yanı sıra kireçli kaya oluşumlarının yer aldığı Mencilis, bir dönem insanların kullanımında olduğu için Horasan harcıyla örülmüş duvarlar ve fırına sahip.

        Karabük İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İl Özel İdaresi kasım ayı meclis toplantısında yaptığı açıklamada, mağaranın 2022 yılından bu yana İl Özel İdaresi tarafından işletildiğini belirtti.

        Mağarayı yılın 10 ayında 38 bin 425 kişinin ziyaret ettiğini bildiren Sözen, elde edilen gelirin 3 milyon 780 bin lira olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Manipülasyonun cezası artıyor
        Manipülasyonun cezası artıyor
        2 yaşındaki Leyla'yı öldüren oyun!
        2 yaşındaki Leyla'yı öldüren oyun!
        Resmi Gazete'de yayımlandı: Motosiklet sürücü ve yolcularına koruyucu eldiven şartı
        Resmi Gazete'de yayımlandı: Motosiklet sürücü ve yolcularına koruyucu eldiven şartı
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        TÜBİTAK ve Aselsan'a FETÖ operasyonu! 5 ilde 19 gözaltı kararı!
        TÜBİTAK ve Aselsan'a FETÖ operasyonu! 5 ilde 19 gözaltı kararı!
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Duran'ın dönüşü!
        Duran'ın dönüşü!
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        29 kentte operasyon!... Fal ve büyü dolandırıcılığı: 62 gözaltı!
        29 kentte operasyon!... Fal ve büyü dolandırıcılığı: 62 gözaltı!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Otomobil satışlarında tarihi rekor
        Otomobil satışlarında tarihi rekor
        "Arda, Real Madrid için bugünün kilit oyuncusu!"
        "Arda, Real Madrid için bugünün kilit oyuncusu!"
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        Hangi renk ruh halini değiştiriyor?
        Hangi renk ruh halini değiştiriyor?

        Benzer Haberler

        Ana sınıfı öğrencileri, 'Lösemili Çocuklar' için gökyüzüne balon bıraktı
        Ana sınıfı öğrencileri, 'Lösemili Çocuklar' için gökyüzüne balon bıraktı
        İncekaya Kanyonu'nu ziyaret edenler, cam seyir terasından sonbahar manzaras...
        İncekaya Kanyonu'nu ziyaret edenler, cam seyir terasından sonbahar manzaras...
        Karabük'te ana sınıfı öğrencileri lösemi hastaları için gökyüzüne balon bır...
        Karabük'te ana sınıfı öğrencileri lösemi hastaları için gökyüzüne balon bır...
        Karabük'te apartmanın ikinci katında çıkan yangın söndürüldü
        Karabük'te apartmanın ikinci katında çıkan yangın söndürüldü
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'te minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Karabük'te minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı