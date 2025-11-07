Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 24 öğrenci taburcu edildi

        Karabük'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 24 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 17:29 Güncelleme: 07.11.2025 - 17:29
        Karabük'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 24 öğrenci taburcu edildi
        Karabük'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 24 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Şehit Mehmet Esen Ortaokulu ve Anayasa İlkokulu'ndan 24 öğrenci, kent merkezinde düzenlenen bir etkinlikte tavuk döneri yemelerinin ardından rahatsızlandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

        Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan numunelerin incelenmek üzere Kastamonu'ya gönderildiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

