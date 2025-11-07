Karabük'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 24 öğrenci taburcu edildi
Karabük'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 24 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Şehit Mehmet Esen Ortaokulu ve Anayasa İlkokulu'ndan 24 öğrenci, kent merkezinde düzenlenen bir etkinlikte tavuk döneri yemelerinin ardından rahatsızlandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan numunelerin incelenmek üzere Kastamonu'ya gönderildiği belirtildi.
