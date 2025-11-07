Karabük'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 24 öğrenci taburcu edildi

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan numunelerin incelenmek üzere Kastamonu'ya gönderildiği belirtildi.

Şehit Mehmet Esen Ortaokulu ve Anayasa İlkokulu'ndan 24 öğrenci, kent merkezinde düzenlenen bir etkinlikte tavuk döneri yemelerinin ardından rahatsızlandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.