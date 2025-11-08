Habertürk
        Bakan Kurum, Karabük'te ziyaretlerde bulundu

        Bakan Kurum, Karabük'te ziyaretlerde bulundu

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Karabük'te çeşitli ziyaretler yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 21:26 Güncelleme: 08.11.2025 - 21:26
        Bakan Kurum, Karabük'te ziyaretlerde bulundu
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Karabük'te çeşitli ziyaretler yaptı.

        Programları kapsamında kente gelen Kurum, Kamış köyünde düzenlenen "Karabük Afet Konutları Temel Atma Töreni"nin ardından Karabük Valiliğini ziyaret etti.

        Millet Bahçesi, Soğuksu Kentsel Dönüşüm ve Cumapazarı projelerinde saha incelemesi yapan Kurum, AK Parti Karabük İl Başkanlığı ile Karabük Belediyesine de ziyarette bulundu.

        Karabük Belediyesi'nde düzenlenen İl Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık eden Bakan Kurum, programlarının ardından kentten ayrıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

