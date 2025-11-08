Bakan Kurum, Karabük'te ziyaretlerde bulundu

Millet Bahçesi, Soğuksu Kentsel Dönüşüm ve Cumapazarı projelerinde saha incelemesi yapan Kurum, AK Parti Karabük İl Başkanlığı ile Karabük Belediyesine de ziyarette bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Karabük'te çeşitli ziyaretler yaptı.

