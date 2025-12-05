Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        AK Parti heyetinden Safranbolu'da ziyaret

        AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, Safranbolu ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 22:31 Güncelleme: 05.12.2025 - 22:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti heyetinden Safranbolu'da ziyaret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, Safranbolu ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Heyet, ilçe merkezindeki iş yerlerini gezerek esnafla sohbet etti, talep ve önerilerini dinledi.

        Vatandaşlarla da bir araya gelen milletvekilleri ve teşkilat mensupları, Safranbolu'nun ihtiyaçları ve yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

        Ziyarette, AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Yasin Aydın ile partililer yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        Gol düellosunda kazanan G.Saray!
        Gol düellosunda kazanan G.Saray!
        Yanmış otomobilde başsız bedeni bulundu
        Yanmış otomobilde başsız bedeni bulundu
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        ABD'den Avrupa'ya NATO çağrısı
        ABD'den Avrupa'ya NATO çağrısı
        Rojin'in telefonu ile ilgili flaş gelişme!
        Rojin'in telefonu ile ilgili flaş gelişme!
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Zabıt katibinden silah itirafı
        Zabıt katibinden silah itirafı
        5 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        5 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        İl olmaya aday ilçeler
        İl olmaya aday ilçeler
        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
        Netflix'ten dev satın alma
        Netflix'ten dev satın alma
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"

        Benzer Haberler

        Karabük Üniversitesinden kısa kısa
        Karabük Üniversitesinden kısa kısa
        KBÜ Rektörü Kırışık'tan Kamil Güleç Kütüphanesi'ne 600 kitaplık bağış
        KBÜ Rektörü Kırışık'tan Kamil Güleç Kütüphanesi'ne 600 kitaplık bağış
        KBÜ, EngiRank 2025'te Avrupa'da ve Türkiye'de en iyiler arasında yer aldı
        KBÜ, EngiRank 2025'te Avrupa'da ve Türkiye'de en iyiler arasında yer aldı
        Feci kazada hayatını kaybeden emekli ormancı toprağa verildi
        Feci kazada hayatını kaybeden emekli ormancı toprağa verildi
        KBÜ ev sahipliğinde 4. Ulusal MediRalli organizasyonu gerçekleştirildi
        KBÜ ev sahipliğinde 4. Ulusal MediRalli organizasyonu gerçekleştirildi
        Safranın sürdürülebilirliği için KBÜ'den akademik destek
        Safranın sürdürülebilirliği için KBÜ'den akademik destek