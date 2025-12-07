Habertürk
        Devlet sanatçısı Sadi Yaver Ataman Karabük'te anıldı

        Devlet sanatçısı Sadi Yaver Ataman Karabük'te anıldı

        Devlet sanatçısı Sadi Yaver Ataman, vefatının 31. yılında Karabük'ün Safranbolu ilçesinde anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 13:42 Güncelleme: 07.12.2025 - 13:45
        Devlet sanatçısı Sadi Yaver Ataman Karabük'te anıldı
        Devlet sanatçısı Sadi Yaver Ataman, vefatının 31. yılında Karabük'ün Safranbolu ilçesinde anıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde şef Sadık Hüner yönetiminde sahne alan belediyenin korosu, Ataman'ın derleyerek Türk halk müziğine kazandırdığı eserleri Safranbolulularla buluşturdu.

        Programa Kaymakam Hayrettin Baskın, Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Yılmaz Dizdar, Belediye Başkan yardımcıları Serkan Adabaş ve Taner Timar ile vatandaşlar katıldı.

        - Sadi Yaver Ataman

        23 Nisan 1906'da babasının görevli bulunduğu Yanya'da dünyaya gelen yazar, müzikolog, folklor uzmanı, saha araştırmacısı, eğitimci ve devlet sanatçısı Sadi Yaver Ataman, 10 Aralık 1994'te İstanbul'da 88 yaşında hayatını kaybetti. Ataman'ın cenazesi, 11 Aralık 1994'te memleketi Safranbolu'da toprağa verildi.

