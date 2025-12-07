Devlet sanatçısı Sadi Yaver Ataman Karabük'te anıldı

Programa Kaymakam Hayrettin Baskın, Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Yılmaz Dizdar, Belediye Başkan yardımcıları Serkan Adabaş ve Taner Timar ile vatandaşlar katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde şef Sadık Hüner yönetiminde sahne alan belediyenin korosu, Ataman'ın derleyerek Türk halk müziğine kazandırdığı eserleri Safranbolulularla buluşturdu.

