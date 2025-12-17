Safranbolu'nun UNESCO ile 31. yılı

UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne alınışının 31. yılını kutlayan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, sokaklarında ziyaretçilerine tarih yolculuğu yaptırıyor.

17 Aralık 1994'te UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmeyi başaran tarihi ilçe, aradan geçen zamanda kültürel değerlerini koruyor.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprülerin yer aldığı ilçede, 1994'ten bu yana 600 basit onarım, 260 restorasyon ve 75 çeşme onarımı yapıldı.

Karabük Üniversitesi Safranbolu Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yasin Dönmez, AA muhabirine, 1970'li yıllarda başlayan korumacılık anlayışı ile dönemin idarecileri, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve yerel halkın da desteğiyle sayısız tarihi yapının kazanıldığını söyledi.

Ecdadın bıraktığı mirası gelecek nesillere aktarmak için korumacılık anlayışıyla çalışmalara devam ettiklerini belirten Dönmez, "UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesi kente kazandırmış olduğu ünvanın yanında bizlere de çok büyük sorumluluk yüklemektedir. Çünkü buraya gelen turistlerin gittikleri yerlere bizleri en iyi şekilde anlatmaları, temsil etmeleri bizlerin buradaki en büyük kazancıdır." diye konuştu.

Dönmez, Safranbolu'nun ulusal ve uluslararası çok büyük öneme sahip olduğuna değinerek, şöyle devam etti:

"Çünkü kent ölçeğinde bu kadar çok tarihi varlığın olması, bununla beraber somut ve somut olmayan kültürel mirasların, bütün değerlerin hepsini bir arada alması açısından örnek teşkil etmektedir. Böyle bir listeye girmesi tabii ki ulusal ve uluslararası tanınırlığını artırmıştır. Bu kapsamda ziyaretçi sayısı her geçen yıl artmaya devam etmektedir. Tanınırlık noktasında çok büyük katkı sağladı. Bunun yanında alan yönetim planının hazırlık aşamasına devam etmekteyiz. Burada bir alan yönetim başkanlığı kurulacak ve bununla önümüzdeki yıllarda neler yapılması gerektiği, ortak akıl üretilerek bizlere bırakılan bu mirasın gelecek nesillere en doğru, en akılcı, sorunları nasıl çözebiliriz, bu arayış içerisine girilecek."

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdikten sonra ilçede korumacılık anlayışının hız kesmeden devam ettiğini belirten Dönmez, "Sayıları 2000'den fazla olan mimari yapıların restorasyon çalışmaları devam ediyor. Biz de bu yapıları gelecek nesillere aktarmak için çalışmalar yapıyoruz. Çünkü bizlere bırakılan bu kadim kenti gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmanın yolları, arayışı içerisindeyiz." dedi.