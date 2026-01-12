Okul Sporları Basketbol Grup Müsabakaları, Karabük'te başladı

Okul Sporları Basketbol Grup Müsabakaları, Karabük'ün ev sahipliğinde düzenleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılı okul sporları faaliyet programı kapsamındaki organizasyonun Yenimahalle Spor Salonu'nda yapılan açılışında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, burada yaptığı konuşmada, sporun gençlerin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimindeki önemine dikkat çekerek, "Okul sporları, gençlerimizin disiplinli, özgüvenli ve takım ruhuna sahip bireyler olarak yetişmesinde çok önemli bir yere sahiptir. Karabük olarak böyle anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş da sporun eğitimle yürütülmesinin önemini vurgulayarak, müsabakalara katılan tüm takımlara başarılar diledi.

15 Ocak'ta sona erecek organizasyonda 8 ilden yaklaşık 300 sporcu, antrenör ve idarecinin katıldığı müsabakalar boyunca genç sporcular, grup birinciliği için sahada mücadele edecek.