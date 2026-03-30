"TUA Astro Hackathon" etkinliği Karabük'te sona erdi
Bilim ve teknoloji meraklısı gençlerin uzay alanındaki farkındalığını artırmak üzere Türkiye Uzay Ajansı (TUA) himayesinde düzenlenen "TUA Astro Hackathon" etkinliğinin Karabük etabı tamamlandı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Karabük Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilerden oluşan ekipler bilim, uzay, yazılım ve mühendislik alanlarında iki gün boyunca hazırladıkları projeleri sundu.
Program proje teslimleri, final sunumları ve jüri değerlendirmesinin ardından ödül töreniyle sona erdi.
