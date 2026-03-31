Karabük'te kurtlar fotokapanla görüntülendi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kurtların görüntüleri fotokapana yansıdı. Doğasever Ömer Faruk Korkmaz, yaban hayatını izlemek ve yaban hayvanlarının takibini yapmak amacıyla ormanlık alana fotokapan yerleştirdi. Korkmaz, bu sayede kurtları görüntüledi. Fotokapanla kayda alınan görüntüde, kurtların bölgede dolaşması yer alıyor.

