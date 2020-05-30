Kaçak avlanan 2 kişi yakalandı

Karabük'te, kaçak olarak avlanan 2 kişi yakalanırken, silahlara el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü Kontrol ekipleri, kaçak avcılıkla mücadelelere devam ediyor.

Kontrol ekipleri sorumluluk alanlarında sürdürdükleri çalışmaları sırasında kaçak olarak avlanan 2 kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununca idari işlemle uygularken, 2 adet otomatik tüfeğe el konuldu.

Müdürlükten yapılan açıklamada, avlanma sezonunun kapalı olduğu, yaban hayvanlarının üreme ve göç dönemlerinde bulunduğu bu aylarda ilgili yasalar gereği avlanma, yaban hayatını rahatsız etme, onlara ait parçaları, yumurtaları toplama, yavrulara zarar verecek iş ve işlemler yapmanın yasak olduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.