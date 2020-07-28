Filyos Limanı Projesi masaya yatırıldı

Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid döneminden itibaren hayata geçirilmesi planlanan Filyos Projesi kapsamındaki 25 milyon ton kapasiteli Filyos Liman Projesi’nde sona yaklaşıldı. Yüzde 90'ı tamamlanan ve Karadeniz'in en nitelikli limanı olacak olan Filyos Limanı ile kuzeygüney aksı birbirine bağlayacak Filyos Projesi, Karabük Polisevinde düzenlenen toplantıda masaya yatırıldı.

Karabük Polisevinde gerçekleştirilen toplantıya, Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, CHP Karabük Milletvekili Dr. Hüseyin Avni Aksoy, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, TSO Başkanı Mehmet Mescier, Karabük Özel Sektör DÇ Haddeciler Derneği Başkanı Pehlivan Baylan, Kardemir Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Emirsüleymanoğlu katıldı.

Toplantıda 2020 yılı içerisinde tamamlanacak olan Filyos Liman Projesi, Karabük’ün Sanayi altyapısı, Sanayi üretiminin çeşitlendirilmesi, Filyos Projesinin kent sanayisine katkısı ve etkisi, Sanayi aktörlerinin Filyos Projesine entegrasyonu ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

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