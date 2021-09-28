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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Sözen; “Vatandaşlarımız için en iyi hizmeti yapmaya çalışıyoruz”

İHA

Başkan Sözen; “Vatandaşlarımız için en iyi hizmeti yapmaya çalışıyoruz”

Karabük İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen ve Ovacık Kaymakamı Osman Kurt Ovacık’ta devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.
2021 yılı KÖYDES Projesi kapsamında Ovacık İlçesi’nde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek asfalt şefi Büşra Tunçer’den yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Sözen, “ Ekiplerimiz sene başında belirlenen asfalt programı kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Şuan köylerimizde duble yol standardında çalışmalar yapıyoruz. Trafik işaret ve levhalarıyla birlikte şehir merkezlerinde ki yol kalitesi tarzında bir sistemle çalışıyoruz. Köylere yönelik hizmetler kapsamında hem KÖYDES hem de Özel İdare programlarını kısa sürede bitirmeye çalışıyoruz. Biz vatandaşlarımız için en iyisi neyse onu yapmaya çalışıyoruz” dedi.
Başkan Sözen ve Kaymakam Kurt'a Ovacık’ta yaptıkları incelemelerde Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter, Ovacık İl Genel Meclis Üyeleri Ahmet Tam ve Halil Aydın, AK Parti Ovacık İlçe Başkanı Ahmet Şahin ile Karabük İl Özel İdare Asfalt Şefi Büşra Tunçer eşlik etti.

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